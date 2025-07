Latitanti, spaccio di droga e locali sanzionati per 2000 euro: i controlli nel quartiere Barriera di Milano di Torino

TORINO – Diverse aree del quartiere Barriera Milano sono state oggetto, nei giorni scorsi, di un controllo straordinario da parte della Polizia di Stato.

All’attività, coordinata dal Comm.to di P.S. “Barriera di Milano”, hanno concorso pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine Piemonte, del locale Reparto Mobile, le unità cinofile della polizia di Stato, la guardia di finanza, i carabinieri e la polizia locale.

I controlli

Nel corso dell’attività è stato arrestato un uomo di 29 anni che deteneva oltre un chilo di sostanza stupefacente: 940 grammi di cocaina e 130 di crack. A seguito di accertamenti è emerso che il ventinovenne era anche destinatario di un ordine di carcerazione dovendo espiare una pena a due anni di reclusione per la violazione delle norme sulle sostanze stupefacenti.

Un altro soggetto, invece, è stato denunciato in stato di libertà per resistenza a pubblico ufficiale.

In Largo Giulio Cesare sono state controllate cinque persone, che assumevano comportamenti molesti, presenti nell’area. Per tutte è scattato l’ordine di allontanamento ex art. 2 T.U.L.P.S. valevole per 48 ore.

Tre gli esercizi controllati, due dei quali, un minimarket e una gastronomia, sono stati sanzionati amministrativamente per complessivi 2000 euro.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese