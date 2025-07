Ritrovata Aurora, la 17enne astigiana scomparsa da alcuni giorni

ASTI – É stato confermato dal prefetto di Asti che Aurora, la ragazza minorenne scomparsa da lunedì 21 luglio, è stata ritrovata e sta bene. Non si avevano sue notizie dopo che era uscita dalla sua abitazione a Portacomaro, in provincia di Asti. L’ultimo avvistamento era stato alla stazione di Torino Porta Nuova alle 17,45 di lunedì. I carabinieri l’hanno ritrovata e, in queste ore, sta per rincontrare la famiglia.

