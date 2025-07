COLLEGNO – Il titolo sportivo della Serie B Interregionale del Collegno Basket passa a Grantorino Basketball Draft dopo che la FIP ha accolto l’istanza presentata da Collegno Basket per l’attribuzione del proprio titolo sportivo a Grantorino Basketball Draft.

Il comunicato di Collegno Basket è ottimistico

In considerazione della collaborazione già attiva tra Collegno Basket e GRANTORINO BASKETBALL DRAFT, finalizzata allo sviluppo d’eccellenza dei giovani talenti del territorio, la FIP ha accolto l’istanza presentata da Collegno Basket per l’attribuzione del proprio titolo sportivo a GRANTORINO BASKETBALL DRAFT. Prende cosi forma un nuovo e ambizioso capitolo nella storia della pallacanestro del territorio piemontese.

Una scelta dettata dalla visione comune di crescita, continuità e sviluppo sportivo che, già negli ultimi due anni, ha legato la società alla cooperativa. Collegno Basket ha rappresentato e continua a rappresentare un punto di riferimento per il movimento cestistico piemontese. Il lavoro svolto negli ultimi anni, sotto la guida attenta del presidente Fabrizio Milone, ha creato le fondamenta solide che sposano il progetto GRANTORINO: un’iniziativa giovane ma già capace di strutturarsi con professionalità e visione, grazie all’impegno condiviso delle dirigenze. In questi ultimi anni, GRANTORINO ha mosso i suoi passi all’interno del panorama sportivo piemontese, crescendo in sinergia con le società e contribuendo in modo significativo alla valorizzazione dei talenti locali e alla promozione dello sport come strumento educativo e sociale. La decisione presa è l’evoluzione naturale di un percorso comune.

Saranno ben 8 i giocatori che hanno iniziato il proprio percorso giovanile a Collegno e proseguiranno la crescita in GRANTORINO.

Alcuni dei quali hanno già partecipato la scorsa stagione ai campionati di categoria U19 Eccellenza e alle finali nazionali dell’U17 Eccellenza.

Di pari livello il commento di Gran Torino Basketball Draft

L’attribuzione del titolo sportivo rappresenta la naturale evoluzione di un percorso che, in questi due anni, ha visto GRANTORINO consolidarsi come una delle realtà più dinamiche e promettenti del movimento piemontese. La Serie B Interregionale, la massima categoria per la società, diventerà così il palcoscenico dove i giovani atleti della cooperativa potranno continuare a crescere, confrontandosi con i grandi in un campionato competitivo e stimolante. Vogliamo che i colori di tutte le società socie confluiscano in un unico grande progetto, che abbracci l’inclusività e dia voce e opportunità a tutti gli atleti che fanno parte di GRANTORINO e delle sue società socie. Siamo pronti per questa nuova stagione, con la consapevolezza che ogni passo fatto finora è stato solo l’inizio di una lunga e straordinaria avventura.

La notizia ha suscitato la reazione di Andrea Stuppia consigliere comunale del M5S

Ci chiamiamo Città di Collegno. Abbiamo uno dei palazzetti dello sport più belli della provincia di Torino grazie alle politiche sportive collegnesi . Il palazzetto si chiama PALACOLLEGNO. Dentro il palazzetto, nel centro campo, c’è scritto CITTÀ’ DI COLLEGNO a caratteri cubitali . Dal 1974 abbiamo una società sportiva che si chiama Collegno Basket di cui la prima squadra ha sempre militato in serie B/C Gold e fino a ieri militava in B Interregionale . Da oggi non abbiamo più la prima squadra a rappresentare la nostra città perché il titolo sportivo della serie B interregionale di Collegno Basket va al GranTorino Basketball Draft. 51 Anni di storia sportiva Cestistica della nostra città sono stati cancellati in un solo giorno .

