Sara Di Pinto, 14 anni, è la nuova campionessa italiana U18 nel nuoto pinnato: trionfa sul Lago di Viverone

VIVERONE – Si è conclusa oggi, sulle acque del Lago di Viverone, la due giorni dedicata ai Campionati Italiani 2025 di nuoto pinnato in acque libere. Un evento nazionale che ha premiato, ancora una volta, il valore del Piemonte in questa disciplina, nonostante la nostra regione sia sprovvista di mare.

Con 15 società sportive attive sul territorio regionale, 7000 iscritti e 500 atleti agonisti, il Piemonte si conferma uno dei poli più importanti in Italia per il nuoto pinnato. Le 4 scuole federali operative e la qualità degli impianti – tra laghi, fiumi e piscine – permettono ai talenti di crescere e competere ai massimi livelli.

Tra i 243 atleti in gara, 31 provenivano dal Piemonte. A distinguersi su tutti è stata Sara Di Pinto, giovanissima atleta torinese di appena 14 anni, tesserata per la Polidra Carignano. Sara ha vinto il titolo di campionessa italiana under 18 nei 5000 metri monopinna, battendo in finale atlete più grandi e con maggiore esperienza.

Una prova di forza, determinazione e talento puro. Il suo risultato ha illuminato una manifestazione che ha visto il Piemonte ancora una volta al centro della scena nazionale.

La prestazione di Sara Di Pinto è un segnale chiaro: il futuro del nuoto pinnato italiano parla anche piemontese. E nei suoi occhi si legge un sogno azzurro che, dopo questo trionfo, sembra ogni giorno più vicino.

