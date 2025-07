Dieci cose da fare in Piemonte quando nel fine settimana piove, secondo l’AI

PIEMONTE – Niente passeggiate tra le vigne, niente trekking sulle Alpi: se le previsioni annunciano un fine settimana all’insegna dell’acquazzone, vi consigliamo noi dieci luoghi da visitare all’asciutto. Infatti, la pioggia, in Piemonte, può diventare un invito a rallentare, scoprire tesori indoor e coccolarsi con un bicchiere di nebbiolo. Ecco una guida lampo – dal capoluogo alle Langhe – per trasformare il maltempo in un’occasione da prima pagina.

1. Torino, capitale dei musei

2. Castelli da copertina

Vento e pioggia fuori, affreschi e arazzi dentro.

Racconigi : il “piccolo Versailles” piemontese.

Stupinigi : la Palazzina di Caccia, capolavoro di Juvarra.

Masino (Caravino): saloni barocchi, biblioteca di oltre 25.000 volumi, vista mozzafiato sul Canavese.

3. Il profumo delle terme

Se fuori imperversa l’acqua, dentro scorre quella calda delle sorgenti:

Acqui Terme per un idromassaggio storico.

Valdieri (Valle Gesso) con le sue piscine a roccia.

Pré‑Saint‑Didier a un passo dal confine valdostano, ma a portata di auto dal Piemonte.

4. Vino, formaggi & storytelling

Cantine panoramiche? Neanche per sogno: si resta in bottaia. Le aziende di Langhe, Roero, Monferrato aprono porte e barrique per degustazioni al coperto. Abbinamento d’ordinanza: tajarin al ragù e tartufo (quando la stagione è quella giusta).

5. Librerie‑salotto e cioccolata calda

La tradizione sabauda del caffè si sposa con scaffali di volumi d’autore:

Caffè Baratti & Milano e Al Bicerin per il classico “bicerin” (cioccolato, caffè, crema di latte).

Libreria Bodoni / Spazio B per sfogliare un graphic novel sorseggiando cappuccino.

Il Ponte sulla Dora: atmosfera boho, libri rari, tazze fumanti.

6. Planetario e musei “kids proof”

Infini.to a Pino Torinese: spettacoli di stelle in cupola 2.0.

MAcA – Museo A come Ambiente: esperimenti e laboratori green a misura di piccolo esploratore.

7. Escape room e serate da detective

Il temporale diventa colonna sonora perfetta per chiudersi (volontariamente) in una stanza a indovinelli: Adventure Rooms, Enigma, Breakout offrono scenari da film noir.

8. Teatro, musica e cinema d’essai

Dalla stagione sinfonica del Regio alle commedie del Carignano, fino alle rassegne del Cinema Massimo: il cartellone è un ombrello culturale 100% waterproof.

9. Arte contemporanea al coperto

Installazioni immersive alla Fondazione Sandretto, fotografie d’autore a CAMERA: perché l’arte non teme le nuvole.

10. FAI e UNESCO… con il rumore di fondo della pioggia

Meno code, più fascino: i beni FAI come Castello della Manta o Abbazia di Vezzolano e le Residenze Sabaude UNESCO guadagnano un’aura romantica sotto il cielo grigio.

Gran finale: la coccola piemontese

Rientro obbligato in pasticceria: gianduiotti, baci di dama e un calice di Barolo Chinato. Perché, in fondo, la pioggia non è altro che la scusa perfetta per scoprire – o riscoprire – la versione indoor di una regione che ha sempre un asso nella manica.

