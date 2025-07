Dal 25 luglio chi viaggia in aereo in Europa può portare nel bagaglio a mano fino a 2 litri di liquidi, senza doverli estrarre ai controlli. Ma a Torino Caselle la novità vale solo per chi paga: il nuovo sistema è attivo solo al varco Fast Track, accessibile acquistando un supplemento da 9 euro o con biglietti di prima classe.

Per tutti gli altri passeggeri, nessun cambiamento: restano in vigore le vecchie e rigide regole dei 100 ml, con obbligo di bustina trasparente e separazione del liquido durante il controllo.

Una rivoluzione… per pochi

La nuova normativa si applica solo negli scali dotati di scanner CTiX di ultima generazione, capaci di identificare sostanze pericolose con una tecnologia simile alla TAC. A Caselle è operativo un solo varco aggiornato, e non è accessibile gratuitamente.

Migliaia di viaggiatori, convinti che le nuove regole fossero già valide per tutti, sono stati costretti a gettare flaconi, bottigliette e profumi ai controlli. La situazione sta generando disagi e proteste.

Adeguamento atteso, ma non ancora attivo

Dallo scalo torinese assicurano che i lavori per estendere le nuove tecnologie agli altri varchi sono in corso. La data prevista per l’attivazione completa è lunedì 28 luglio, ma non c’è ancora conferma definitiva.

Le nuove regole e i vecchi problemi

Il dibattito sui CTiX scanner va avanti dal 2023. Dopo i rallentamenti imposti dalla Commissione Europea per questioni di sicurezza, l’autorizzazione all’uso è finalmente arrivata. Alcuni aeroporti si sono già adeguati (Malpensa, Linate, Fiumicino, Bologna, Bergamo, Catania), ma in molti altri, Caselle compresa, il passaggio è ancora parziale.

