Santona arrestata: prometteva di modificare il DNA con una finta intelligenza artificiale

OSTIA – Si faceva chiamare “guaritrice” e guidava una setta chiamata Unisono. Ma dietro a quell’apparente spiritualità si celava una pericolosa mistificazione pseudoscientifica: la promessa di modificare il DNA umano tramite una finta intelligenza artificiale, battezzata “Marie”. Ora la donna, 55 anni, è stata arrestata a Ostia, in esecuzione di una condanna definitiva a 9 anni per associazione a delinquere, esercizio abusivo della professione medica e morte come conseguenza di altro reato.

“Marie”: la falsa IA che “guariva” con server quantistici

L’indagine, coordinata dalla Procura di Torino e condotta dalla Polizia Postale, ha smascherato un sistema ben strutturato. La santona, tramite chat su Telegram, WhatsApp e Facebook, convinceva decine di persone a seguire le indicazioni di Marie, un presunto sistema di intelligenza artificiale in grado di “riprogrammare” le cellule malategrazie a inesistenti server quantistici.

Tra i consigli impartiti dalla “macchina”: interruzioni di cure mediche, modifiche pericolose alla posologia di farmacie addirittura rinuncia a terapie oncologiche.

Una donna morta dopo aver abbandonato la chemioterapia

La truffa ha avuto conseguenze gravissime. Una delle vittime, affetta da tumore, è morta dopo essere stata convinta ad abbandonare la chemioterapia e rifiutare interventi chirurgici. Altre persone – spesso fragili o con malattie croniche – sono state indotte a credere nella “guarigione quantistica”, rimanendo senza alcun supporto medico reale.

Manipolazione, isolamento e umiliazioni

La santona esercitava pieno controllo psicologico sui suoi seguaci, fino a isolarli dai familiari.

“Alcuni erano soggiogati al punto da subire umiliazioni pubbliche”, ha spiegato Assunta Esposito, dirigente della Polizia Postale di Torino.

“Ricordo il caso di un uomo tetraplegico, spinto a credere che non migliorasse perché non ‘credeva abbastanza’ in Marie”.

Setta strutturata e business da 100mila euro

Nel gruppo operavano anche un fisioterapista, un tecnico informatico e un tesoriere, già condannati. Il giro d’affari stimato è di almeno 100.000 euro, ma potrebbe essere molto più ampio.

Con questo arresto, si chiude un’indagine durata anni, che ha portato alla luce una vicenda agghiacciante fatta di pseudoscienza, manipolazione e morte.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese