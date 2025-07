Dal 2027 treno diretto per Le Gru: nuova stazione a Grugliasco, cantieri al via a settembre

GRUGLIASCO – Una rivoluzione nei collegamenti tra il cuore di Torino e uno dei poli commerciali più frequentati della cintura: entro il 2027 sarà possibile raggiungere il centro commerciale Le Gru in treno, grazie alla nuova stazione Borgata Quaglia–Le Gru, i cui lavori partiranno a settembre 2025. L’apertura al pubblico è prevista per la fine del 2026.

L’opera fa parte del piano di potenziamento della linea Sfm5 (Servizio ferroviario metropolitano), che collegherà Torino Stura all’ospedale San Luigi di Orbassano, passando per la futura fermata Torino San Paolo. La linea, oggi usata prevalentemente per il traffico merci, sarà così aperta al trasporto passeggeri.

Una stazione moderna a servizio di residenti e visitatori

Secondo quanto illustrato dai tecnici di Rfi durante una recente presentazione in Circoscrizione 3, la futura stazione sarà costruita a circa sei metri sotto il livello stradale, con marciapiedi a servizio dei binari e un fabbricato con sala d’attesa e servizi igienici.

Sono previsti anche interventi di riqualificazione urbana e accessibilità:

17 posti auto , di cui 4 con colonnine di ricarica per veicoli elettrici

3 stalli riservati alle persone con disabilità

2 posteggi taxi , 8 spazi per moto

una tettoia per biciclette con portabici

Nuova mobilità tra Borgata Lesna, Quaglia e via Tirreno

Il progetto non si limita alla stazione: Rfi ha confermato anche la riqualificazione del sottopasso tra Borgata Lesna e Borgata Quaglia, oggi considerato in pessime condizioni. Il passaggio verrà reso accessibile anche alle persone con disabilità e sarà affiancato da una nuova pista ciclopedonale verso via Tirreno.

Con il completamento dell’opera, previsto entro dicembre 2026, i cittadini potranno salire su un treno a Porta Susa, Stura o altre fermate della linea e raggiungere Le Gru in circa dieci minuti, senza traffico né problemi di parcheggio.

