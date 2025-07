Riaperto a Torino il percorso ciclo-pedonale del parco del Fioccardo: nuova passerella sul Rio Sappone

TORINO – È di nuovo percorribile il tratto ciclo-pedonale del parco del Fioccardo, lungo la sponda destra del Po, al confine con Moncalieri. Il varo della nuova passerella sul Rio Sappone.

La nuova struttura, lunga 150 metri, è realizzata in acciaio corten con un piano di calpestio in doghe lignee: materiali scelti per durabilità, sostenibilità e impatto visivo limitato. Il piano è stato rialzato di circa 2,8 metri rispetto alla quota precedente, in linea con le direttive del piano alluvioni, per garantire la sicurezza in caso di piena del fiume. Completano l’intervento due rampe che raccordano la passerella alla ciclopista esistente.

Oltre alla passerella, il progetto ha previsto opere di consolidamento della sponda orografica destra del Po, da anni soggetta a fenomeni erosivi. I lavori, eseguiti con tecniche di ingegneria naturalistica, hanno interessato anche il tratto tra il Rio Sappone e il confine comunale con Moncalieri, gravemente danneggiato dall’alluvione del 2016 e da successive piene.

Il costo complessivo dell’intervento è stato di circa 800mila euro, finanziato in parte dal Ministero dell’Interno e in parte con fondi residui di un mutuo della Città di Torino.

