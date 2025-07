Torino si prepara a “Insieme – Il Festival di Paideia”: tre giorni per raccontare la disabilità con musica, incontri e partecipazione

TORINO – Torna per la sua terza edizione “Insieme – Il Festival di Paideia”, il grande evento dedicato a inclusione, disabilità, cultura e partecipazione promosso dalla Fondazione Paideia, da oltre trent’anni punto di riferimento per il sostegno a bambini con disabilità e alle loro famiglie. Dal 18 al 20 settembre 2025, la città si animerà con un programma ricco di appuntamenti, pensato per coinvolgere tutta la cittadinanza.

“Insieme” è molto più di un festival: è un’occasione per riflettere e condividere, ma anche per vivere momenti di festa, musica e scambio. Il tema della disabilità viene affrontato con uno sguardo nuovo, aperto e positivo, attraverso testimonianze, laboratori, spettacoli, concerti e un’ampia partecipazione di esperti, famiglie, educatori e cittadini.

Ad aprire la rassegna, giovedì 18 settembre alle ore 21:00, sarà il concerto acustico di Daniele Silvestri al Conservatorio “Giuseppe Verdi” di Torino, in una formazione in trio che promette un’atmosfera intima e coinvolgente. I biglietti sono già disponibili su Ticketone.

Il cuore del festival si svolgerà tra venerdì e sabato con un fitto calendario di incontri, talk e testimonianze. Tra gli ospiti attesi: Mario Calabresi (direttore editoriale Chora e Will), Christian Greco (direttore del Museo Egizio), la scrittrice e attivista Marina Cuollo, l’economista Azzurra Rinaldi, il filosofo e divulgatore Matteo Saudino, lo psicopedagogista Stefano Rossi e altri nomi in via di definizione.

Nel corso degli eventi sarà presentata la nuova indagine Paideia-BVA Doxa sull’impatto della disabilità nella vita familiare, uno strumento fondamentale per accendere i riflettori sui bisogni reali delle famiglie e promuovere una maggiore sensibilità pubblica.

Sabato 20 settembre, Piazza Bodoni si trasformerà in un grande spazio accessibile e inclusivo, con laboratori, giochi, attività creative, spettacoli e intrattenimento pensati per bambini, ragazzi e adulti. Un momento di condivisione aperto, gratuito e pieno di energia positiva.

“Insieme – Il Festival di Paideia” è aperto a tutti: famiglie, operatori, insegnanti, amministratori, ma anche a chiunque voglia contribuire a costruire una società più accogliente e consapevole.

Info e aggiornamenti su: paideia.it e i canali social della Fondazione Paideia.

