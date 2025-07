Scontro a San Michele di Prazzo: auto finisce in una scarpata, due giovani donne ferite

CUNEO – È di due giovani donne ferite, una in codice rosso, il bilancio dello scontro avvenuto questa mattina poco dopo le 9 nei pressi della borgata Campiglione, a San Michele di Prazzo, in alta Valle Maira. La loro auto, una Fiat Panda, è uscita improvvisamente di strada lungo il tratto montano ai piedi del monte Chersogno, a circa 1700 metri di altitudine, precipitando in una scarpata.

Durante l’impatto una delle due occupanti è stata sbalzata fuori dall’abitacolo, mentre l’altra è rimasta incastrata all’interno del veicolo. I soccorsi, coordinati da Vigili del Fuoco di Cuneo e Dronero, hanno operato a lungo per estrarre entrambe le giovani.

Fondamentale l’intervento dell’elisoccorso Drago, decollato con a bordo le due ragazze verso l’ospedale Santa Croce di Cuneo: una è stata trasportata in gravi condizioni, mentre l’altra ha riportato solo ferite lievi.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per accertare le cause dello sbandamento del veicolo.

