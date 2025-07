Silvia Grua oltre le nuvole: il 13 settembre 2025 percorrerà il maggior dislivello in 24 ore per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici

Una nuova impresa benefica attende Silvia Grua, la ciclista e podista canavesana classe 1975 che da diversi anni si cimenta in imprese sportive che servono a raccogliere fondi e a diffondere cultura e consapevolezza sul cancro.

Questa volta Silvia il 13 settembre 2025 tenterà di percorrere il maggior dislivello possibile percorrendo la stessa salita in sella sua bicicletta in un tempo massimo di 24h per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici.

Mi chiamo Silvia, tra pochi mesi compirò 50 anni, da un po’ di anni il compleanno è un traguardo veramente importante. A 34 anni ho incontrato la parola CANCRO, lo sport, l’amore per la montagna mi hanno aiutata a scalare questa difficile salita. Dopo solo 2 mesi il mio vocabolario si arricchisce della parola recidiva, fondamentale è stata la ricerca a darmi la grande possibilità di proseguire nelle cure.

Per questo il 4 settembre 2021 ho voluto unire le mie grandi passioni, e compiere un’impresa: ho raggiunto il dislivello positivo di 8848mt, pari all’altezza dell’Everest, percorrendo la stessa salita in sella alla mia bici, con l’obiettivo di raccogliere fondi per la ricerca sui tumori femminili di Fondazione Umberto Veronesi, totalizzando ben 13.799 € !!!

Questa malattia mi ha tolto tanto e come donna mi ha negato un sogno: non ho avuto la possibilità di avere figli… Ogni anno, solo in Italia, circa 1400 bambini e 800 adolescenti vengono colpiti da un tumore, loro hanno diritto di avere un futuro, loro SONO il nostro futuro. Così voglio alzare l’asticella, andare oltre, oltre le nuvole.

Il 13 settembre 2025 tenterò di superare e raggiungere il maggior dislivello possibile percorrendo la stessa salita in sella alla mia bici in un tempo massimo di 24h per sostenere la ricerca sui tumori pediatrici. Anche questa volta ho bisogno del vostro grande supporto: riusciremo a superare insieme la cifra raccolta nel 2021?!?