Temporali e vento in arrivo sull’Alessandrino: allerta della Protezione civile

ALESSANDRIA – L’ondata di maltempo torna a farsi sentire sulla provincia di Alessandria. L’Arpa Piemonte, attraverso un’allerta diffusa dalla Protezione civile, segnala temporali in arrivo per la giornata di oggi, domenica 27 luglio, e raffiche di vento in intensificazione da domani, lunedì 28 luglio.

Le precipitazioni saranno particolarmente diffuse nel pomeriggio e in serata, interessando l’intero territorio provinciale: dai rilievi dell’Alto e Basso Monferrato (Casale, Acqui, Ovada) alle pianure di Alessandria, passando per Novi Ligure, Tortona, Valenza e i rispettivi circondari.

A preoccupare maggiormente è la situazione prevista per lunedì: sulla fascia meridionale della provincia, al confine con l’Appennino Ligure, sono attese raffiche di vento sempre più forti, che potrebbero creare disagi e criticità soprattutto nei centri collinari e montani.

