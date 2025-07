Continua il disastro della Piscina dei Bagni ad Acqui Terme: oramai è diventata anche un problema sanitario

ACT Consumatori di Acqui sta svolgendo diverse attività per ridare il futuro alla Piscina dei Bagni ad Acqui Terme e ora lotta conto la situazione sanitaria e ambientale che si è creata per l’abbandono da anni.

Sono anni che la struttura è chiusa e carente di manutenzione. Tra acqua stagnante, vegetazione rigogliosa e animali insediati, è diventata un pericolo per la salubrità di tutto il circondario. Al di là dello scarso decoro , con la stagione calda i miasmi sono diventati insopportabili per gli abitanti della zona; l’assenza di trattamenti ha trasformato “la piscina più grande d’Europa” in un acquitrino maleodorante utile solo alla proliferazione delle zanzare e a costituire riparo per colonie di roditori sempre più copiose. La gestione della piscina di zona Bagni non è più una questione privata, ma una minaccia alla sicurezza sanitaria locale non più tollerabile.