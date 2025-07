28enne di Verbania con obbligo di dimora per reati di droga trovato fuori casa per due sere consecutive

VCO – Un 28enneè stato arrestato due volte in due giorni nel verbano, perché ha violato l’obbligo di restare nella propria dimora nelle ore serali. Domenica 27 luglio i carabinieri di Verbania hanno fatto visita in casa dell’uomo, già denunciato per traffico di stupefacenti, per verificare che rispettasse l’obbligo di dimora dopo le 21 stabilito dal tribunale. Lo hanno trovato poco distante, in compagnia di un amico, denunciato in flagranza di reato perchè anch’egli era sottoposto all’obbligo di dimora.

Il giorno successivo, i militari sono entrati in casa dell’amico, per verificare la presenza di altri soggetti e il rispetto delle prescrizioni e hanno nuovamente trovato il 28enne speciale che si era nascosto dietro a una porta per eludere il controllo. L’uomo è stato nuovamente arrestato.

