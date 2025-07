Tratti in salvo entrambi gli alpinisti bloccati sul Monte Rosa da domenica

ALAGNA VALSESIA – Recuperati entrambi gli alpinisti rimasti bloccati sul Monte Rosa l’altroieri. Gli escursionisti, sfiniti e impossibilitati a proseguire lungo l’itinerario, avevano lanciato l’allarme verso sera.

Sono intervenuti il Soccorso alpino e speleologico piemontese e il Soccorso alpino della Guardia di Finanza su Cresta Signal, a 4400 metri sopra Alagna Valsesia (VC). Le operazioni, ostacolate dal maltempo, erano iniziate già in nottata con un tentativo via terra da parte di due guide alpine, poi interrotto. Nella tarda mattinata di ieri, una squadra mista ha raggiunto i due escursionisti fornendo le prime cure e traendo in salvo un alpinista, portato via dall’elisoccorso di Azienda Zero Piemonte e trasportato in ospedale in codice verde.

Le condizioni meteo non avevano permesso il recupero immediato anche del suo compagno, che è stato condotto successivamente a Capanna Margherita, dove verrà portato a valle appena si diraderanno nebbia e nevischio.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese