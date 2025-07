In Piemonte nel 2024 la raccolta differenziata di carta e cartone è cresciuta (+3,1%): Verbano-Cusio-Ossola la provincia più virtuosa

PIEMONTE – In crescita la raccolta differenziata di carta e cartone in Piemonte nel 2024, secondo i dati Comieco, il Consorzio Nazionale per il Recupero e il Riciclo degli Imballaggi Cellulosici. L’aumento è del +3,1% rispetto al 2023: superate le 317.000 tonnellate di materiale recuperato. Il dato emerge dal 30° Rapporto Annuale sulla raccolta e riciclo di carta e cartone in Italia, pubblicato da Comieco.

«La raccolta in Piemonte torna a crescere dopo un anno di flessione, con un incremento di oltre tre punti, in linea con l’aumento medio nazionale» – dichiara Carlo Montalbetti, Direttore Generale di Comieco. «Il pro-capite regionale, pari a 74,6 kg per abitante, si conferma superiore ai valori medi per l’Italia (65,4 kg) e della macroarea Nord (72,7 kg), ma non possiamo ignorare il contributo alla raccolta dei rifiuti “simili” che in questa regione – più che altrove – determina oscillazioni rilevanti di anno in anno. Ottimo il dato del tasso di intercettazione dei rifiuti cellulosici sul totale dei rifiuti urbani si attesta intorno al 14,4%, terzo miglior risultato a livello nazionale che pone la regione tra le più virtuose».

I dati per provincia

Analizzando la resa delle province, il quadro che emerge è nel complesso positivo. Più nel dettaglio:

– Alessandria: raccolte quasi 31.000 tonnellate di carta e cartone, con un pro-capite di 75,9 kg

– Asti: più di 10.500 tonnellate raccolte con un pro-capite di oltre 51,5 kg

– Biella: oltre 13.500 tonnellate totali di carta e cartone e un pro-capite medio di oltre 80 kg

– Cuneo: differenziate più di 46.500 tonnellate e raccolti in media 80,5 kg da ciascun cittadino

– Novara: oltre 28.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, pro-capite di quasi 78 kg/ab

– Torino: più di 153.000 tonnellate di carta e cartone raccolte, con un pro-capite di oltre 69,5 kg/ab

– Verbano-Cusio-Ossola: quasi 23.000 tonnellate di carta e cartone raccolte e un pro-capite oltre i 100 kg/ab

– Vercelli: oltre 10.500 tonnellate totali di carta e cartone e un pro-capite medio di 64,5 kg/ab

Il quadro nazionale: verso il traguardo dei 4 milioni di tonnellate

Nel 2024, in Italia sono state differenziate oltre 3,8 milioni di tonnellate di carta e cartone. In trent’anni, l’Italia ha aumentato la sua capacità di raccolta di quasi sette volte, arrivando nel 2024 a una media pro-capite di 65,5 kg per abitante e ad un tasso di riciclo per gli imballaggi cellulosici pari al 92,5%, ben oltre gli obiettivi fissati dall’Unione Europea per il 2030. Una crescita imponente – segno di un cambiamento strutturale nelle abitudini e nelle politiche ambientali del Paese – che punta, nel medio termine, al traguardo dei 4 milioni di tonnellate annue: obiettivo ambizioso ma raggiungibile.

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese