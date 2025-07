Trattative in corso: Iveco pronta a vendere all’indiana Tata Motors

TORINO – Potrebbe arrivare giovedì, in occasione della presentazione dei conti trimestrali, la conferma della vendita di Iveco a Tata Motors, la più importante casa indiana per la fabbricazione di automobili e mezzi di trasporto di persone e veicoli commerciali leggeri. e che fa parte del gruppo Tata Group la cui sede è a Mumbai. Mentre la divisione Difesa di Iveco sarà venduta a Leonardo.

Una nota dell’azienda conferma infatti le intenzioni: “Iveco conferma che sono in corso discussioni in stato avanzato per potenziali operazioni riguardanti il settore della difesa, da un lato, e la restante società dall’altro”.

Attualmente, sottolinea Rai News, il gruppo è controllato con il 27% delle azioni da Exor della famiglia Elkann-Agnelli, che possiede tuttavia il 43% dei diritti di voto. Quattro anni fa l’ipotesi di una vendita ai cinesi di Faw, osteggiata dal Governo e poi stoppata. Nel 2022 la scissione da CNH e la quotazione in Borsa.

Iveco nacque il 1º gennaio 1975 dalla fusione di 5 diversi marchi: Fiat Veicoli Industriali (con sede a Torino, Italia), OM (Italia), Lancia Veicoli Speciali (Italia), Unic (Francia) e Magirus-Deutz (Germania) per impulso dell’ingegnere bresciano Bruno Beccaria, che ne fu anche primo amministratore delegato. Ora, con questa nuova fase che apre alla proprietà indiana rimane l’incertezza per i 33.500 dipendenti nel mondo e i 6 mila in Piemonte. Festeggiano invece gli azionisti: il valore delle azioni è raddoppiato.

