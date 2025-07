A4, si risveglia Silvia Moramarco: unica sopravvissuta allo scontro che ha causato 4 morti

NOVARA – Ha iniziato un lento e graduale risveglio Silvia Moramarco, la 42enne unica sopravvissuta allo scontro avvenuto domenica 27 luglio sull’autostrada A4, tra i caselli di Novara Est e Marcallo Mesero, in cui quattro persone hanno perso la vita.

La donna, estratta dalle lamiere in condizioni critiche, era stata subito trasferita in elicottero al Niguarda di Milano, dove è stata intubata e operata d’urgenza per le gravi ferite e traumi riportati. Dopo diversi giorni in terapia intensiva, i medici hanno iniziato un processo di risveglio controllato, a cui Silvia ha risposto con segnali positivi.

Attualmente le sue condizioni sono stabili, anche se la prognosi rimane riservata.

