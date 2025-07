Non risponde al citofono: uomo trovato morto in un appartamento di Torino, il decesso più di una settimana fa

TORINO – Sarebbe deceduto più di una settimana fa l’uomo il cui cadavere è stato rinvenuto oggi in un appartamento in via Maddalene, nel quartiere Barriera di Milano.

Secondo quanto si apprende, l’uomo, di circa 60 anni, era seguito dai servizi sociali del Comune; era una persona con problemi di dipendenze e che in passato è stato senza fissa dimora.

L’uomo, che abitava in un alloggio messo a disposizione dal Comune nell’ambito di “Housing First” per il reinserimento sociale di persone senza fissa dimora, non rispondeva al citofono, l’operatrice che lo seguiva ha capito che qualcosa non andava e ha dato l’allarme. Poi la scoperta del cadavere.

Già da due giorni i servizi sociali lo cercavano poiché il 60enne non si era più presentato al tirocinio che stava seguendo.

Sul posto la polizia di Stato per i rilievi del caso. Presente anche il medico legale che ha stabilito il momento della morte dell’uomo, avvenuta oltre una settimana fa, per cause non violente ma comunque da accertarsi.

