Diritti tv 2024-25, la Juve ha incassato come il Napoli Campione d’Italia

TORINO – Nonostante il campionato non proprio indimenticabile la Juventus ha incassato di diritti tv dalla stagione 2024-25 quanto il Napoli Campione d’Italia, ma molto meno dell’Inter seconda. Sono i dati della Lega a cui ha avuto accesso la Gazzetta dello Sport.

La Juventus ha incassato 67,7 milioni di euro, praticamente come il Napoli, che ne ha presi 67,8 e il Milan, che si è fermato a 67,3. Ben più avanti l’Inter, che ha messo da parte 81,9 milioni di euro. I dati non rispecchiano i valori del campionato perchè il totale è dato da più parti che sono così scomposte: : 50% in parti uguali; 28% in funzione dei risultati sportivi, di cui il 14% in base alla classifica (11,2%) e ai punti (2,8%) dell’ultimo campionato, il 9,33% in base ai risultati degli ultimi 5 campionati e il restante 4,67% secondo i risultati storici a partire dalla stagione 1946-47; 22% in proporzione al cosiddetto “radicamento sociale”, rappresentato per il 12,54% dagli spettatori paganti dal vivo certificati Siae, per l’8,36% dall’audience media delle dirette tv e per l’1,1% dal minutaggio dei giovani.

Insomma un bel calcolo arzigogolato che tiene conto di diversi fattori. In questa particolare classifica il Toro è piuttosto indietro con 38,8 milioni di euro.

