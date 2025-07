Ecco i calendari della A2 di basket 2025/26. La Reale Mutua Basket Torino esordisce in casa il 21 settembre contro Cividale

Lega Nazionale Pallacanestro ha reso noto il calendario del campionato di Serie A2 2025/2026. Per il secondo anno consecutivo, sarà un campionato a girone unico con 20 squadre partecipanti, per un totale di 38 giornate di stagione regolare.

La prima partita per la la Reale Mutua Basket Torino sarà domenica 21 settembre 2025 in casa al Pala Gianni Asti contro la UEB Gesteco Cividale.

Gli otto turni infrasettimanali sono in programma l’8 e il 29 ottobre, il 12 e 26 novembre, il 21 gennaio, l’11 febbraio, il 25 marzo e l’8 aprile. Sono previste due soste del campionato: la prima è in programma nel weekend del 1° marzo, in cui tutte le squadre osserveranno un turno di riposo, in occasione della seconda finestra FIBA di qualificazione ai Mondiali 2027. La seconda sosta è fissata per il weekend del 15 marzo, in cui si disputeranno le Final Four di Coppa Italia LNP tra le prime quattro classificate al girone di andata.

Il format del campionato rimane invariato rispetto alla scorsa stagione: la squadra prima classificata al termine della fase di regular season sarà promossa in Serie A; le squadre classificate dal 2° al 7° posto verranno ammesse ai Playoff; le squadre classificate dall’8° al 13° posto verranno ammesse ai Play-In; le squadre classificate al 14° e 15° posto rimarranno in Serie A2; le squadre classificate dal 16° al 19° posto verranno ammesse ai Playout. La squadra classificata al 20° posto retrocederà direttamente in Serie B Nazionale.

