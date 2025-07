Nasce un nuovo spazio sportivo in corso Cadore a Torino

TORINO – Una nuova piazza dello sport sta per prendere forma a corso Cadore, nel cuore del quartiere Vanchiglietta: uno spazio pubblico moderno e completamente attrezzato, pensato per promuovere l’attività fisica all’aperto e la socialità tra generazioni. Il progetto rientra nel bando nazionale “Sport Illumina”, promosso dal Ministero per lo Sport e i Giovani tramite il Dipartimento per lo Sport, e realizzato in collaborazione con Sport e Salute.

L’intervento, dal valore complessivo di 800 mila euro, non comporterà costi per la Città: la gestione e la manutenzione saranno a carico di Sport e Salute per i prossimi sei anni.

Il progetto prevede la realizzazione di un “Spazio Illumina” modulare e inclusivo: campi polivalenti, arredi urbani, illuminazione e accessibilità per tutti, secondo un modello ideato per rigenerare il tessuto urbano e favorire l’incontro tra persone. L’obiettivo è trasformare gli spazi pubblici in luoghi di comunità, aperti, sicuri e vivibili, dove sport e socializzazione diventano strumenti di crescita collettiva.

Il bando “Sport Illumina”, con una dotazione nazionale di oltre 31,8 milioni di euro, ha selezionato 100 nuovi progetti in tutta Italia, tra cui quello torinese.

