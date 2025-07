Torino rilancia il Teatro Nuovo: via al bando per un polo culturale internazionale dello spettacolo dal vivo

TORINO – Torino sceglie la via dell’innovazione per il futuro del Teatro Nuovo. Con una delibera proposta dall’assessora alla Cultura Rosanna Purchia e dalla vicesindaca con delega al Patrimonio Michela Favaro, la Giunta ha approvato le linee guida per la pubblicazione di un bando pubblico volto a individuare un partner privato per la gestione del teatro attraverso un Partenariato Speciale Pubblico-Privato (PSPP). L’obiettivo è ambizioso: trasformare il Teatro Nuovo in un polo strategico per lo spettacolo dal vivo a livello nazionale e internazionale.

«Con il Partenariato Speciale Pubblico-Privato apriamo una nuova fase per il Teatro Nuovo – dichiarano Purchia e Favaro –. Lo immaginiamo come un centro innovativo, inclusivo e sostenibile per le arti performative, inserito in un sistema culturale integrato, capace di dialogare con la nuova Biblioteca civica e gli altri poli del sapere torinesi».

Il nuovo corso del teatro si inserisce infatti nel più ampio progetto “Torino, il suo parco e il suo fiume – memoria e futuro”, finanziato con il Fondo Complementare al PNRR. Un intervento strategico, coordinato dal Ministero della Cultura, che mira a valorizzare l’ecosistema urbano in cui si trovano il Politecnico, il Borgo Medievale e, appunto, il Teatro Nuovo, oggetto di un restauro in corso che terminerà nel secondo semestre del 2026. I lavori prevedono la rifunzionalizzazione della sala teatrale e degli spazi accessori, oltre al miglioramento dell’efficienza energetica e alla messa a norma antincendio.

Un teatro laboratorio per le arti del futuro

Il nuovo Teatro Nuovo sarà chiamato ad accogliere produzioni originali, anteprime, progetti multidisciplinari e linguaggi artistici innovativi. Spazio quindi a teatro musicale, prosa, danza, musica e forme ibride, con una particolare attenzione all’interattività e alle tecnologie digitali.

Sarà inoltre previsto un impegno attivo sul fronte della formazione: residenze artistiche, percorsi di alta formazione e iniziative per coinvolgere nuove generazioni di artisti e di pubblico. Il teatro si propone come attore protagonista nel panorama culturale torinese, contribuendo alla programmazione dei grandi eventi cittadini e costruendo connessioni con reti europee e internazionali.

Un nuovo modello di gestione

Il Partenariato Speciale Pubblico-Privato rappresenta una formula giuridica innovativa e flessibile, che consente una gestione condivisa tra pubblico e privato, in linea con il Codice dei Beni Culturali e con il principio costituzionale di sussidiarietà. L’approccio mira a rendere più efficace la valorizzazione del patrimonio culturale, promuovendo sinergie, creatività e sostenibilità economica.

Per individuare il partner giusto, la Città pubblicherà nei prossimi giorni il bando sul proprio sito nella sezione “Appalti e bandi”. Le proposte saranno valutate da una Commissione di esperti in ambito culturale, tecnico e patrimoniale. La procedura, di tipo comparativo e non competitivo, porterà alla definizione di un accordo che fisserà impegni, criteri di gestione e meccanismi di verifica.

