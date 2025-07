Il Comune di Racconigi pianterà 98 nuovi alberi in città, creando tre boschi urbani. Ecco dove

RACCONIGI – Il Comune di Racconigi pianterà 98 alberi sul territorio comunale, divisi in tre nuovi boschi urbani. É il risultato della partecipazione al bando “Percorsi di sostenibilità misura 3: biodiversità e riconnessione con l’ambiente naturale” della Fondazione CRC”, che ha messo a disposizione in tutto 21 mila euro.

Nel giardino di via dei Sospiri, nei pressi della comunità per disabili, saranno messi a dimora 30 esemplari del genere Tilia: particolarmente apprezzato per la sua fioritura profumata.

In piazza Piacenza, vicino alla scuola media, saranno piantati invece 33 esemplari di Carpinus Betulus Fastigiata: un richiamo al bosco ripariale che entra in città e ci ricorda il nostro legame con il fiume. Le api sono state anche osservate bottinare la ruggine del carpino, un fungo che cresce sulle foglie, in una simbiosi fondamentale per la salute delle colonie.

Nel giardino di piazza IV Novembre, adiacente alla scuola elementare, materna e asilo nido, saranno piantati 35 Ciliegi da fiore (Prunus Kanzan): il ciliegio richiama il Sol Levante e la storia serica della città.

La messa a dimora degli alberi verrà effettuata, probabilmente, in autunno.

La spesa complessiva per il progetto è di 30.352 euro, di cui 21 mila finanziati dalla Fondazione CRC e il resto dal Comune di Racconigi

