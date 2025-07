A Saluzzo apre l’Infopoint MuSa: un nuovo presidio culturale per cittadini e turisti

SALUZZO – Saluzzo rafforza il proprio impegno nella valorizzazione del patrimonio storico-artistico con l’apertura del nuovo Infopoint MuSa, che sarà inaugurato lunedì 4 agosto 2025. Il centro informazioni sarà ospitato nell’Antico Palazzo Comunale (Salita al Castello 26) e diventerà un punto di riferimento stabile per cittadini, studiosi e visitatori interessati alla rete museale della città.

Che cos’è MuSa

MuSa – Musei Saluzzo è il sistema culturale cittadino che riunisce i principali luoghi d’arte: la Castiglia (con il Museo della Civiltà Cavalleresca e il Museo della Memoria Carceraria), Casa Cavassa, Casa Pellico, la Torre Civica e la Pinacoteca Matteo Olivero. Dal 2020 è gestito in maniera unitaria da Itur, realtà specializzata nella valorizzazione del patrimonio culturale.

Un presidio per orientarsi nella cultura

L’Infopoint MuSa nasce con l’obiettivo di agevolare la fruizione museale offrendo informazioni aggiornate sull’offerta espositiva, suggerimenti per i percorsi di visita e supporto per un’esperienza inclusiva e accessibile. Il progetto ha anche una valenza strategica: intende rafforzare il presidio culturale nella parte alta della città, fungendo da ponte tra istituzioni, territorio e pubblico.

I dati: turismo in crescita

«Nel 2023 abbiamo registrato un aumento del 63% nei flussi di visitatori rispetto all’anno precedente», sottolinea Attilia Gullino, Assessore al Turismo della Città di Saluzzo. «Questo dimostra l’efficacia del lavoro svolto in sinergia tra Comune, operatori culturali e realtà come Itur. L’Infopoint si inserisce in questa crescita come strumento utile e necessario».

Anche Emiliano Monaco, presidente di Itur, esprime soddisfazione: «Questo progetto rappresenta il nostro contributo concreto al sistema museale locale, offrendo un presidio professionale e accessibile, frutto di oltre trent’anni di esperienza nel settore culturale».

Orari di apertura

L’Infopoint sarà aperto ogni lunedì, mercoledì e venerdì dalle 15:00 alle 18:00. Durante la bassa stagione (dal 1° novembre al 6 gennaio), il servizio sarà attivo solo il venerdì pomeriggio, con lo stesso orario.

Come restare aggiornati

Per conoscere tutte le novità e le iniziative del sistema museale saluzzese, è possibile seguire MuSa – Musei Saluzzo e Itur su Facebook e Instagram, oppure scrivere su WhatsApp al 329 3940334.

