A Sant’Antonino di Susa continuano le ricerche di Ilario Cuatto, l’87enne scomparso da giorni

SANT’ANTONINO DI SUSA – Ilario Cuatto, 87enne residente a Sant’Ambrogio, risulta scomparso dalla scorsa domenica, quando ha detto alla famiglia che sarebbe uscito per passeggiare nei boschi. Da allora non si hanno più notizie dell’anziano.

Questa mattina all’alba sono riprese le ricerche dell’uomo a Sant’Antonino di Susa; la sua auto è stata ritrovata nella giornata di ieri in borgata Vignassa, proprio ai piedi dei sentieri che portano a Sant’Antonino: per questo le operazioni di ricerca si sono concentrate in quei luoghi.

Come riportano le pagine locali de La Stampa, ieri sono stati compiuti anche alcuni sorvoli con l’elicottero e i droni, che potrebbero tornare in campo oggi a supporto delle squadre a terra che vedono impegnati vigili del fuoco, Aib, protezione civile locale e squadre cinofile della polizia con il supporto di uomini e mezzi della Croce rossa.

