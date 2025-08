Domani allerta gialla per temporali su parte del Piemonte, grandine di medie dimensioni

TORINO – Secondo le previsioni meteo fornite da Arpa Piemonte, un’area di bassa pressione, centrata tra la Danimarca e la penisola scandinava, favorisce il passaggio di una serie di ondulazioni depressionarie sul Piemonte, determinando condizioni di marcata variabilità sulla regione.

Le previsioni e l’allerta gialla

Nelle giornate di oggi e domani sono attesi rovesci e temporali sparsi, localmente di forte intensità e accompagnati da grandine di piccola o media dimensione, più probabili sui settori meridionali ed orientali della regione. Per questo Arpa Piemonte ha emesso una allerta gialla per temporali valida per la giornata di domani.

Un miglioramento è atteso dalla serata di domani, grazie alla progressiva espansione dell’anticiclone delle Azzorre verso est e all’attivazione di venti di foehn nelle vallate alpine, che garantiranno condizioni stabili e soleggiate fino a lunedì e un graduale rialzo delle temperature.

