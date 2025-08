Domani, sabato 2 agosto, Torino vedrà una giornata prevalentemente soleggiata con temperature gradevoli e assenza di precipitazioni. In mattinata, le temperature percepite saranno di circa 19°C, accompagnate da venti leggeri da nord-est (ENE) con intensità massima di 6 km/h e umidità elevata (82%).

Nel pomeriggio, le temperature saliranno raggiungendo massime attorno ai 27°C, con venti provenienti da nord-est (NE) fino a 10 km/h e umidità in diminuzione al 47%. Le condizioni meteo resteranno stabili anche in serata, con temperature intorno ai 26°C e umidità del 44%, senza precipitazioni previste.

Zero termico e condizioni atmosferiche

Lo zero termico sarà in leggera discesa durante la giornata, passando da 3581 metri della notte ai 3247 metri del pomeriggio, indice di una lieve diminuzione delle temperature in quota che favorirà condizioni gradevoli in città.

Breve sguardo alla tendenza dei prossimi giorni

Domenica 3 agosto : ancora bel tempo, con massime che toccheranno i 30°C nel pomeriggio. I venti si orienteranno da sud-est con intensità moderata.

: ancora bel tempo, con massime che toccheranno i nel pomeriggio. I venti si orienteranno da sud-est con intensità moderata. Lunedì 4 agosto : giornata prevalentemente serena con temperature massime fino a 32°C .

: giornata prevalentemente serena con temperature massime fino a . Martedì 5 agosto: tempo stabile con cielo soleggiato e massime sempre attorno ai 32°C, con venti deboli/moderati provenienti da est-sudest.

Consigli utili per il weekend torinese

Approfittando del meteo favorevole, il weekend sarà perfetto per attività all’aperto. Si consiglia comunque una protezione solare adeguata, soprattutto nelle ore centrali della giornata, vista la forte radiazione solare.

