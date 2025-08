Ruba un’auto dell’asl di Vigliano e provoca uno scontro con un camion: rilasciato con obbligo di firma

VIGLIANO – È durato poche ore l’arresto dell’uomo pregiudicato di 40 anni che nella notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 luglio si è introdotto, rompendo una finestra, nei locali dell’asl di Vigliano e poi si è allontanato con un’auto di servizio. Con la Panda, di cui ha trovato le chiavi nelle stanze in cui ha rovistato, è poi andato a schiantarsi contro un camion parcheggiato in via Milano.

Fermato dalla polizia, l’uomo era in evidente stato di alterazione da alcool. È stato arrestato ma dopo il processo per direttissima, l’avvocata difensore, Elena Chiastellaro, è riuscita a fargli ottenere solo l’obbligo di firma, nonostante il pm avesse chiesto gli arresti domiciliari.

