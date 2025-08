Incidente sul lavoro alla Giovanni Rana di Moretta. I sindacati: ora assumete il giovane precario

MORETTA – Un giovane lavoratore, assunto con contratto di somministrazione da circa un anno alla Giovanni Rana di Moretta, è stato vittima di un incidente sul lavoro questa mattina, venerdì 1° agosto. La sua mano si è incastrata in un macchinario e ha subito l’amputazione di tre dita.

I sindacati Nidil Cgil e Uiltemp hanno indetto uno sciopero di otto ore per mercoledì 6 agosto. “Un evento drammatico che non possiamo definire una tragica fatalità”, dichiarano le due sigle sindacali che sostengono che in Rana le “condizioni di lavoro sono insostenibili, in particolare per i lavoratori precari”.

“Chiediamo l’assunzione immediata e diretta del lavoratore infortunato, – concludono i sindacati – come gesto concreto di riconoscimento e tutela della sua professionalità, e per offrirgli una prospettiva stabile che difficilmente potrà ritrovare altrove dopo un simile evento”.

L’ultimo incidente risale al 12 febbraio scorso (il primo dell’anno) in cui è rimasto ferito un lavoratore di 55 anni.

