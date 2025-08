A Cogne scomparsi 15 gatti in pochi giorni. Qualcuno li sta rubando?

COGNE – Il mistero dei gatti scomparsi a Cogne. Negli ultimi giorni sono ben 15 i felini scomparsi dalle frazioni di Lillaz e Sonveulla, un centinaio di abitanti in tutto. Qui i gatti sono abituati a muoversi liberi tra prati e boschi, poi però la sera tornano sempre alle rispettve abitazioni, quando è ora di cena.

Negli ultimi giorni però sono almeno una quindicina le segnalazioni di animali scomparsi. Troppi perchè sia un caso. tanto che anche il comune ha pensato di allertate le forze dell’ordine. “Si segnala che in merito agli smarrimenti di gatti avvenuti nelle ultime settimane, principalmente nelle zone di Sonveulla e Lillaz, sono state contattate le autorità competenti. – hanno scritto sui social – In caso di allontanamento di animali domestici da casa, *trascorso un congruo numero di giorni*, si prega di contattare la sede dei Carabinieri o la Polizia Locale”.

L’allarme è dovuto al fatto che si ritiene probabile che le sparizioni siano dovute a cause non naturali. Non volpi e lupi, quindi, ma un uomo o una donna. A confermare l’ipotesi il ritrovamento di un collarino dotato di Gps, che è statao sfilato e abbandonato nei prati e soprattutto di due cadaveri, ritrovati in un cassonetto chiusi in un sacco di plastica.

