Un torinese di 40 anni è stato arrestato per pedopornografia, insieme a un sacerdote di Brescia

TORINO – Un uomo torinese di 40 anni, medico, è stato arrestato nei giorni scorsi per detenzione di materiale pedopornografico e produzione di contenuti video realizzati attraverso lo sfruttamento di minori. É il frutto di un’indagine iniziata due anni fa dal Cncpo (Centro nazionale per il contrasto alla pedopornografia online) del Servizio Polizia Postale e per la Sicurezza Cibernetica. L’uomo era attivo da ben 12 anni sui siti internet nascosti alle autorità e difficili da raggiungere tramite un browser comune (il cosiddetto “dark web”), in cui intratteneva chat con adolescenti e scaricava materiale pornografico realizzato con minori. Nella vita quotidiana il medico aveva molti contatti con altre persone interessate allo stesso tipo di materiale illegale, a cui lui lo vendeva. Tra questi, anche un sacerdote della provincia di Brescia, anch’egli arrestato. La polizia postale scrive che i due avevano pensato alla “creazione di un gruppo a sfondo pedopornografico esclusivamente italiano, aperto al reclutamento di altri soggetti dediti alla produzione di materiale con nuovi contenuti”.

Il reato generale di cui sono accusati entrambi è il 600 ter del codice penale e rischiano da 6 a 12 anni di carcere.

