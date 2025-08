Spurgato CN pubblica le foto degli autori dei commenti di bodyshaming ricevuti da una foto del Pride di Cuneo

CUNEO – Ogni azione ha una reazione uguale e contraria. Vediamola così. La nota pagina satirica Spurgato CN, che da sempre ironizza su quanto accade nella provincia di Cuneo, dopo il Pride cuneese di luglio aveva pubblicato la foto di una donna partecipante alla manifestazione che reggeva un cartello con la scritta “+ ditalini – Salvini”.

La foto in questione ha ricevuto molti commenti, positivi e negativi. Molti di questi commenti erano però indirizzati non alla manifestazione e tanto meno al cartello esposto, quanto piuttosto all’aspetto fisico della signora che reggeva il cartello in questione. Una pioggia di commenti di bosyshaming che il gestore della pagina non ha voluto lasciare passare inosservati ed ha deciso di denunciare.

“Ho deciso di farvi vedere alcuni dei Paul Newman che hanno commentato”, ha scritto. Una specie di pena del contrappasso che ci auguriamo serva a ai responsabili (e non solo a loro) a capire la gravità del loro gesto.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spurgato CN (@spurgatocuneo)

