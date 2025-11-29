Corruzione negli appalti Anas: quattro indagati tra Novara, Cameri e Trecate

NOVARA – Quattro persone sono indagate per presunti episodi di corruzione in ambito amministrativo.

L’inchiesta, condotta dai Carabinieri del Nucleo Investigativo di Novara su delega della Procura, coinvolge un ingegnere e due geometri della Sezione Anas di Cameri, oltre a un architetto di uno studio professionale con sede a Milano, attivo nello sviluppo urbanistico per la logistica e nella realizzazione di data center.

Secondo le prime risultanze investigative, sarebbe emerso un meccanismo consolidato attraverso cui i funzionari pubblici avrebbero favorito e velocizzato l’iter di pratiche amministrative di competenza Anas, riguardanti progetti realizzati nei territori di Novara, Trecate e Cameri. In cambio, avrebbero ricevuto denaro e altri vantaggi, compreso il pagamento – tramite lo studio di architettura – di fatture per l’acquisto di arredi di pregio destinati a uno dei funzionari coinvolti.

Nei giorni scorsi i Carabinieri hanno eseguito perquisizioni locali e personali a carico degli indagati, sequestrando 2.090 euro in contanti trovati in una busta nascosta sotto un letto, oltre a telefoni cellulari, computer, supporti digitali e appunti manoscritti.

Le indagini sono ancora in corso e, come previsto dalla legge, vale il principio di presunzione di innocenza fino a eventuale sentenza definitiva.

