Schianto sulla A4 Torino-Milano: perde la vita una donna di Saluzzo di 54 anni

TORINO – Nel primo pomeriggio di ieri, 28 novembre, ha perso la vita la 54enne Deborah Fontebasso lungo l’autostrada A4 Torino-Milano.

Per cause ancora non note e in fase di accertamento da parte della Polizia Stradale di Novara, la donna ha perso il controllo del mezzo, portando il veicolo fuori strada e provocando uno schianto mortale.

La donna saluzzese viaggiava da sola a bordo della sua utilitaria in direzione Milano. Il traffico verso Milano è rimasto bloccato per circa tre ore per consentire i soccorsi, i rilievi e la messa in sicurezza del tratto autostradale.

L’incidente riporta l’attenzione sul tema della sicurezza stradale. Secondo gli ultimi dati, le uscite autonome restano tra le dinamiche più frequenti sulle grandi arterie, specie nei tratti rettilinei dove la soglia di attenzione può calare. Le forze dell’ordine rinnovano l’invito alla massima prudenza alla guida, soprattutto durante i periodi di traffico intenso e in orari di punta.

