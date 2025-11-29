Oggi il via al DisFestival a Torino: Rendere la disabilità “pop”

TORINO – Si apre oggi la seconda edizione del DisFestival, l’evento promosso dalla CPD e dedicato alla Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità. Dopo il grande successo dello scorso anno, il festival torna fino all’8 dicembre 2025 con un programma diffuso in alcuni dei luoghi culturali più significativi della città. L’obiettivo? “Disattivare” pregiudizi, ribaltare stereotipi e rendere la disabilità un tema realmente accessibile e soprattutto pop.

Fin dalla sua nascita, il DisFestival si distingue per il suo approccio innovativo. Infatti, giocando proprio sul prefisso “DIS”, spesso percepito come una mancanza, ribalta la prospettiva trasformandolo in una forza. Quest’anno il messaggio si propaga anche attraverso la campagna “I pregiudizi parlano forte, la realtà parla meglio”, che con affissioni e contenuti social mette in discussione luoghi comuni e convinzioni radicate.

Oggi l’apertura ufficiale: Talk, Dis-Lunch e Città dell’Agenda della Disabilità

La giornata inaugurale si svolge interamente alle OGR Torino, in un susseguirsi di appuntamenti che uniscono approfondimento, convivialità e attività esperienziali.

Il festival si apre al Binario 3, dove va in scena il Talk Agenda della Disabilità, un momento centrale dedicato alla restituzione del lavoro svolto nel 2025 all’interno del progetto Agenda della Disabilità, promosso da CPD e Fondazione CRT.

L’incontro di quest’anno si focalizza su “Imparare dentro e fuori la scuola”, con testimonianze dirette, riflessioni e contributi del mondo dell’associazionismo, della pedagogia e dello sport.

Tra gli ospiti vi sono I Terconauti, da cui libro è stato tratto il film “La vita da grandi”, Carlotta Gilli, atleta paralimpica dell’anno 2024 secondo la Gazzetta dello Sport, Raffaele Mantegazza, docente di Scienze Pedagogiche a UniMi Bicocca, Camila Raznovich, volto di Kilimangiaro (Rai 3) e molti altri personaggi di spessore sensibili al tema.

La Città dell’Agenda della Disabilità

Dopo un buffet conviviale allo SNODO, nel pomeriggio prende vita la Città dell’Agenda della Disabilità, uno spazio esperienziale ricco di laboratori e attività multisensoriali, pensato non solo per i partecipanti del convegno ma anche per famiglie e bambini.

Tra le proposte:

CITY4ALL , esperienza in realtà virtuale per “provare” la disabilità motoria e sensoriale;

, esperienza in realtà virtuale per “provare” la disabilità motoria e sensoriale; Memory tattile e olfattivo , per stimolare la percezione sensoriale;

Space Ability , gioco di carte dedicato alla progettazione di eventi accessibili;

(Non) Senti Chi Parla , laboratorio sulla comunicazione visiva e non verbale;

Percorso esperienziale, per affrontare barriere architettoniche in carrozzina o bendati.

Il DisFestival 2025: una settimana di cultura, inclusione e partecipazione

L’edizione 2025 si articolerà in cinque sedi principali: OGR Torino, Museo Regionale di Scienze Naturali, Pala Gianni Asti, Fondazione OMI, Casa del Teatro Ragazzi e Giovani.

Il festival riunisce talk, spettacoli, attività per famiglie, laboratori e momenti di confronto, con l’obiettivo di dare voce a esperienze positive e progetti concreti per una società realmente accessibile. Un percorso che culmina nella ricorrenza del 3 dicembre, Giornata Internazionale delle Persone con Disabilità, celebrata dalla CPD da oltre venticinque anni.

«Questo – ha osservato il sindaco Stefano Lo Russo – è un momento difficile, in cui sono tornati di moda linguaggi d’odio e concetti che pensavamo dimenticati e penso che sia un elemento culturalmente pericoloso. Dobbiamo tornare consapevoli che dobbiamo restare umani, che significa che quel che facciamo lo facciamo per le persone e da qui oggi parte un messaggio di umanità e speranza, di non perdere un secondo per abbattere barriere fisiche e culturali».

