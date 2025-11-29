Scontro stradale con quattro auto: chiuso il raccordo Torino-Caselle, tre feriti

CASELLE – Pomeriggio di forti disagi sulla viabilità torinese a causa di uno scontro stradale che ha coinvolto quattro auto sul raccordo Autostradale 10 Torino-Caselle, in direzione Torino.

Tre persone sono rimaste ferite nello scontro e sono state trasportate in codice verde all’ospedale Giovanni Bosco. Le loro condizioni non destano particolare preoccupazione. Sul posto sono intervenuti le squadre Anas, l’elisoccorso e le Forze dell’Ordine, impegnati nella gestione dell’emergenza e nelle operazioni per ripristinare la circolazione nel più breve tempo possibile.

Pesanti, invece, le ripercussioni sul traffico, con rallentamenti e code che si sono protratte per tutto il pomeriggio. Il traffico è stato quindi provvisoriamente interrotto all’altezza dello svincolo 1,200, nei pressi della Tangenziale, con uscita obbligatoria allo svincolo 1 per tutti i veicoli diretti verso il capoluogo.

