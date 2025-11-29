Juventus-Cagliari 2-1: con Yildiz i bianconeri sono alla seconda vittoria consecutiva

TORINO – La Juventus di Luciano Spalletti ha ospitato il Cagliari oggi, nell’anticipo della tredicesima giornata della Serie A.

I bianconeri in campionato sono reduci dai pareggi contro Fiorentina e Torino e tornano a vincere. Lo fanno con una vittoria importante davanti al pubblico dell’Allianz Stadium. Hanno superato il Cagliari per 2-1, conquistando tre punti fondamentali per dare continuità al successo europeo contro il Bodo/Glimt.

A decidere il match è stato Kenan Yildiz, autore di una splendida doppietta nel primo tempo che ha ribaltato lo svantaggio iniziale firmato da Sebastiano Esposito.

Il Cagliari era partito bene, trovando l’1-0 grazie a Esposito, ma dopo il pari immediato della Juve i rossoblù hanno faticato a reggere il ritmo dei padroni di casa. Nella ripresa il ritmo si è abbassato, ma la squadra di Spalletti ha controllato il risultato senza correre particolari rischi, chiudendo con una prestazione solida e concreta.

Con questo successo, la Juventus consolida il settimo posto salendo a 23 punti e rilanciando la corsa verso le zone alte della classifica.

Si complica invece la situazione del Cagliari di Pisacane, che rimane fermo a quota 11 in quattordicesima posizione.

