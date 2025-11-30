Lecce-Torino 2-1: il Toro si sveglia tardi e Asllani sbaglia il rigore del pari

TORINO – Il Torino perde 2-1 sul campo del Lecce. A decidere la partita sono due gol in rapida successione, segnati da Coulibaly e Banda nel giro di meno di due minuti.

Il match parte lentamente, con entrambe le squadre attente e senza grandi occasioni. Ma al 20’ il Lecce rompe l’equilibrio: calcio d’angolo di Berisha e colpo di testa vincente di Coulibaly. Appena due minuti dopo, Berisha entra in area e serve Banda, che da pochi passi mette dentro il 2-0.

Baroni prova a rimediare inserendo presto Zapata, che dà più forza ai granata. Il Torino crea diverse occasioni: Nkounkou colpisce un palo, Coco ci prova di testa e Falcone salva su Zapata. Nella ripresa il Toro continua a spingere e al 57’ trova il gol del 2-1 con Adams, servito da Vlasic dopo una veloce ripartenza.

Il Lecce cambia uomini per ritrovare equilibrio, mentre il Torino continua a provarci. Nel finale succede poco, finché l’arbitro assegna un rigore ai granata per un fallo di Tete Morente su Coco. Sul dischetto va Asllani, ma il tiro è debole e Falcone para, salvando il risultato.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese