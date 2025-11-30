Pediatria in Piemonte, siglato l’accordo per un’assistenza più vicina alle famiglie

TORINO – È stato sottoscritto in Grattacielo Piemonte l’Accordo Integrativo Regionale (AIR) della Pediatria di Libera Scelta. L’intesa recepisce l’Accordo Collettivo Nazionale del 25 luglio 2024 e rappresenta un’importante svolta per l’assistenza ai più piccoli, coinvolgendo oltre 370 mila bambini e circa 320 pediatri di libera scelta.

Al centro dell’accordo ci sono le Aggregazioni Funzionali Territoriali (AFT), strutture che rafforzano il coordinamento tra i pediatri, garantiscono una presa in carico più efficace dei bisogni di salute e adattano i servizi alle diverse realtà del Piemonte, dalle grandi città alle aree più periferiche e disagiate.

L’AIR disciplina prevenzione e promozione della salute, con particolare attenzione alle vaccinazioni, qualità delle cure, governo clinico e medicina di iniziativa, per intercettare precocemente i bisogni dei bambini. Non mancano anche disposizioni economiche specifiche, tra cui indennità operative e premi legati agli obiettivi di salute, con attenzione particolare alle zone disagiate.

La Regione ha inoltre integrato il fondo della pediatria di libera scelta con ulteriori 5 milioni di euro, confermando l’impegno concreto a sostegno dei professionisti e della qualità dei servizi territoriali.

