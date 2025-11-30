Scontro mortale nella notte a Quattordio: un giovane perde la vita, grave una 26enne

ALESSANDRIA– Nella notte lungo la strada provinciale 10, nei pressi del confine tra Quattordio e Castello di Annone (Asti), un uomo di 29 anni è morto e una donna di 26 anni è rimasta gravemente ferita in uno scontro stradale avvenuto intorno alle prime ore di oggi.

Secondo una prima ricostruzione, l’auto sulla quale viaggiavano i due è uscita autonomamente di strada, finendo la sua corsa fuori dalla carreggiata. L’impatto è stato violento e i corpi degli occupanti sono rimasti incastrati tra le lamiere del veicolo.

Per il conducente non c’è stato nulla da fare: è deceduto sul posto. La giovane che si trovava con lui, invece, è stata estratta dai vigili del fuoco in condizioni critiche. Gli operatori del 118 l’hanno rianimata sul luogo e successivamente trasportata in codice rosso con l’elisoccorso all’ospedale CTO di Torino, dove è tuttora ricoverata.

