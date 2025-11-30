CronacaPiemonte
Drone con quattro telefoni si schianta sul carcere di Saluzzo
La Polizia Penitenziaria sventa un tentativo di introduzione illecita
SALUZZO – Nel tardo pomeriggio di ieri, 29 novembre, un drone pilotato dall’esterno è precipitato sul tetto del magazzino e dell’autoparco della Casa di Reclusione di Saluzzo “Rodolfo Morandi”, dopo essere stato intercettato dal sistema di controllo dell’istituto. Il velivolo trasportava quattro telefoni cellulari sigillati, legati a una lenza lunga circa 150 metri.
Beneduci ha sottolineato che gli operatori meritano un plauso per la tempestività e la competenza con cui hanno impedito che i telefoni potessero arrivare ai detenuti.
L’OSAPP ha inoltre espresso l’auspicio che l’Amministrazione riconosca il merito e la prontezza del personale, che con il proprio intervento ha evitato un serio rischio per la sicurezza dell’istituto.
