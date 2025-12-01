Il Giro d’Italia 2026 torna in Piemonte. Novi Ligure, Alessandria e Verbania sedi di tappa. Le donne a Rivoli, Sestriere e finale a Saluzzo

ROMA – All’Auditorium Parco della Musica di Roma sono stati presentati i percorsi del 109° Giro d’Italia, in programma dall’8 al 31 maggio, e del Giro d’Italia Women, che partirà il 30 maggio per poi terminare il 7 giugno.

Sul palco sono intervenuti anche i vincitori delle ultime edizioni del Giro maschile e femminile, Simon Yates e la piemontese Elisa Longo Borghini.

Il Giro d’Italia 2026

La Grande partenza del Giro 2026 sarà dalla Bulgaria. Il Giro rientrerà in Italia in Calabria a Catanzaro per poi risalire lo stivale ed arrivare fino in Piemonte giovedì 21 maggio con la Imperia – Novi Ligure (177 km) che entra in regione dal Sassello per poi scendere verso il novese. Il giorno successivo venerdì 22 maggio si parte da Alessandria per attraversare la regione da sud a nord fino al lago Maggiore e arrivare a Verbania dopo 186 km. Sabato 23 maggio il giro passa in Valle d’Aosta con una tappa che la attraversa secondo diverse direzioni la Aosta – Pila di 133 km.

Il Giro d’Italia Women

Il Giro d’Italia delle Donne partirà il 30 maggio 2026 da Cesenatico con gran finale domenica 7 giugno a Saluzzo.

Le tappe finali del Giro al femminile saranno il 6 giugno 2026 da Rivoli a Sestriere per 101 km con la scalata per la prima volta nella storia della corsa il Colle delle Finestre, Cima Alfonsina Strada di questa edizione. Il giorno dopo domenica 7 giugno il gran finale da Saluzzo a Saluzzo.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese