“Difenditi dalle teste di ca***”, la campagna dei Giovani Democratici Torino nella Giornata Mondiale contro l’AIDS

TORINO – Ricorre oggi la Giornata mondiale contro l’AIDS, indetta ogni anno il 1º dicembre dal 1988 e dedicata ad accrescere la coscienza della epidemia mondiale di AIDS dovuta alla diffusione del virus HIV.

La giornata mondiale contro l’AIDS rappresenta un’importante occasione per promuovere prevenzione e assistenza, combattere i pregiudizi e sollecitare i governi e la società civile affinché vengano destinate risorse appropriate per la cura e le campagne di informazione.

Ed è questa la base della campagna lanciata e diffusa a Torino – e sui social – dai Giovani Democratici Torino.

Una serie di volantini affissi per il capoluogo piemontese in cui si invitano i cittadini, in modo ironico e diretto, a usare i contraccettivi.

USALO. Proteggiti dalle teste di c***o. A Torino abbiamo attaccato i nostri manifesti e volantinato davanti alle scuole perché la salute sessuale è un’emergenza reale, mentre qualcuno preferisce far finta di niente. Le infezioni sessualmente trasmissibili tra i giovani aumentano, l’età del contagio si abbassa, ma c’è ancora chi vuole censurare l’educazione sessuale. Noi no. Noi siamo qui: davanti alle scuole, nelle piazze, nelle strade. Per informare, prevenire, difendere il diritto dei giovani a vivere la propria sessualità con libertà, responsabilità e sicurezza. Usatelo. Parlatene. Pretendete educazione.

La vera indecenza è lasciare i giovani ignoranti e vulnerabili.

Scrivono sui social i Giovani Democratici Torino.

