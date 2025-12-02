Aggressioni o situazioni di rischio in stazione o sui treni? La nuova funzionalità dell’app Youpol ora permette la segnalazione immediata

PIEMONTE – Nuovo importante aggiornamento per l’app Youpol della Polizia di Stato. Da ieri, 1° dicembre, il software ha esteso le sue funzionalità per chi viaggia in treno e per coloro che si trovano nelle stazioni.

Ora è quindi possibile per gli utenti inviare segnalazioni geolocalizzate di situazioni di rischio, criticità o comportamenti sospetti che si verificano a bordo dei treni e nelle stazioni. Youpol non sostituisce il numero unico di emergenza 112, ma rappresenta una modalità smart di contatto diretto con la Polizia, che potrà così intervenire tempestivamente. È possibile scaricare l’app per tutti i dispositivi mobili.

È disponibile anche l’interfaccia per utenti non udenti e quello per utenti stranieri.

