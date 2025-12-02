Scoperto un collaudato giro di fatture false per oltre 3 milioni a Saint-Vincent: coinvolte tre aziende piemontesi

SAINT VINCENT – La Guardia di Finanza ha scoperto un giro di fatture false per operazioni inesistenti per oltre 3 milioni di euro che gravitava attorno al Casinò di Saint-Vincent, in Valle d’Aosta. Emessa un’ordinanza di sequestro per i 33 indagati a vario titolo – per associazione per delinquere, riciclaggio, emissione e utilizzo di fatture per operazioni inesistenti, ricettazione e corruzione di incaricato di pubblico servizio. Le ricerche hanno evidenziato che il riciclaggio di denaro proveniva da irregolarità fiscali di tre società che commerciano materiale ferroso in Piemonte. Contando solo il 2023 e il 2024 avrebbero emesso fatture false per oltre 3 milioni di euro. Il denaro ricavato veniva trasformato in contanti o in fiche da restituire alle società che emettevano le fatture, grazie alla compiacenza di due funzionari infedeli della casa da gioco.

L’investigazione della Guardia di Finanza ha coinvolto oltre centocinquanta finanzieri, che hanno eseguito perquisizioni in Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Toscana, Molise, Sicilia, Calabria, Liguria, Puglia, Campania e Lazio per cautelare denaro contante, conti correnti, disponibilità finanziarie e immobili per un totale di 5 milioni di euro.

