Assolto il ginecologo e consigliere comunale di Torino Silvio Viale dalle accuse di violenza sessuale

TORINO – Il ginecologo e consigliere comunale dei Radicali e +Europa Silvio Viale è stato assolto dall’accusa di violenza sessuale su quattro pazienti che si erano rivolte a lui per una visita. Viale, difeso dall’avvocato Cosimo Palumbo, aveva sempre respinto le accuse e oggi, 2 dicembre, il gup ha sancito l’assoluzione presso il tribunale di Torino perché «il fatto non costituisce reato».

L’inchiesta era iniziata nel dicembre 2023 in seguito alla denuncia di una paziente, e nel tempo il fascicolo d’inchiesta si è arricchito di nuove querele. Per lui, le sostitute procuratrici Delia Boschetto e Lea Lamonaca il mese scorso avevano chiesto una condanna a un anno e quattro mesi di carcere per violenza sessuale.

