Proclamati i vincitori della terza edizione del premio “Paolo Osiride Ferrero” a Torino, dedicato al racconto di storie di disabilità e inclusione sociale

TORINO – Proclamati lunedì 1° dicembre i vincitori del terzo Premio Giornalistico “Paolo Osiride Ferrero”. La cerimonia di premiazione si è svolta nel Museo Regionale di Scienze Naturali di Torino.

L’obiettivo del riconoscimento è valorizzare i professionisti dell’informazione – giornalisti, autori e creatori di contenuti – che si siano distinti per la capacità di raccontare con originalità e competenza i temi della disabilità e dell’inclusione sociale, contribuendo ad ampliare la consapevolezza pubblica e a promuovere i sei obiettivi fondamentali dell’Agenda della Disabilità. Quest’anno sono pervenute oltre 100 candidature da tutta Italia.

I Premi assegnati e i vincitori

Nell’edizione di quest’anno sono stati assegnati i tre consueti premi Carta stampata, Radio e Tv, Web e Social, e per la prima volta il Premio Speciale per l’Attivismo.

A vincere il premio per la carta stampata sono stati Michele Calamaio e Lorenzo Di Stasi, con l’articolo “My Disability, My Choice”, pubblicato su La Revue Dessinée (n. 11/2024). Ha vinto il premio per radio e tv Andrea Bettini, per il servizio “John McFall, il primo parastronauta della storia, si prepara per volare nello spazio” trasmesso il 17 marzo 2025 nella rubrica scientifica Futuro24 di RaiNews24 e il 28 marzo 2025 nella rubrica SportAbilia di Rai Sport. Carmela Cioffi ha ottenuto il premio per la sezione web e social, con l’articolo “L’impatto della crisi climatica sulle persone con disabilità”, pubblicato il 23 aprile 2025 su A Fuoco (progetto di Facta, Slow News e Pagella Politica).

Infine, il primo premio per l’attivismo è stato vinto da Marina Cuollo, scrittrice e attivista, premiata per l’impegno continuo profuso nel cambiare la narrazione pubblica sulla disabilità attraverso i suoi scritti e le numerose iniziative di sensibilizzazione.

I lavori selezionati dalla giuria del Premio Giornalistico “Paolo Osiride Ferrero” si sono distinti per la capacità di richiamare l’attenzione di opinione pubblica e istituzioni sulle sfide quotidiane delle persone con disabilità, attraverso storie originali, testimonianze esemplari, inchieste e approfondimenti capaci di rompere stereotipi e narrazioni pietistiche.

La cerimonia, condotta dalla giornalista Carla Piro Mander, ha ospitato anche un talk dedicato al tema “Comunicazione e Disabilità” con la partecipazione di diversi rilevanti esponenti del mondo dell’informazione, tra cui il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte Stefano Tallia. Nel pomeriggio, i giornalisti premiati sono intervenuti ad una lezione del Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” all’Università di Torino.

Paolo Osiride Ferrero

Il Premio porta il nome di Paolo Osiride Ferrero, storico Presidente della CPD – Consulta per le persone in difficoltà dal 1995 fino alla sua scomparsa, nel 2017. Una figura di riferimento che ha dedicato la propria vita alla promozione dei diritti delle persone con disabilità, distinguendosi per la capacità di dialogare con istituzioni, associazioni e soprattutto con il mondo della comunicazione, intuendo per primo l’urgenza di superare la barriera culturale che relegava il tema della disabilità ai margini del dibattito pubblico.

Il riconoscimento è ideato e promosso dalla CPD, grazie al sostegno e alla partnership strategica con Fondazione CRT all’interno del progetto Agenda della Disabilità. L’iniziativa ha il patrocinio dell’Ordine dei Giornalisti del Piemonte, del Consiglio Nazionale dell’Ordine dei Giornalisti, della Federazione Nazionale Stampa Italiana, della Città di Torino e della Regione Piemonte, e si svolge in collaborazione con il Master in Giornalismo “Giorgio Bocca” dell’Università di Torino, l’Associazione Angelo Burzi, OPES aps, Vita.it, con la media partnership dell’Agenzia ANSA e La Stampa e il sostegno di ASTM Group, Avio Aero e Fondazione Venesio Ente Filantropico.

Rimani aggiornato seguendoci su Google News! SEGUICI

Iscriviti al canale Quotidiano Piemontese su WhatsApp, segui la nostra pagina Facebook e continua a leggere Quotidiano Piemontese