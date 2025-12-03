TORINO – Il Piemonte punta a ospitare i Campionati Europei di ciclismo dato che la Regione sta preparando il dossier per la candidatura per una futura rassegna continentale. Si tratta di un cntinuum con le recenti esperienze in regione dopo la terza e quarta frazione del Tour de France 2024 e 2025 la Grande Partenza della Vuelta con quattro tappe sul territorio, oltre alla partenza del Giro d’Italia, tanto che il Piemonte è diventata la prima regione italiana, e la seconda località al mondo, ad aver accolto la partenza di tutti e tre i Grandi Giri.

Anche gli europei di ciclismo puntano a realizzare un unico evento che metta insieme tutte le discipline e in Piemonte abbiamo il velodromo a San Maurizio Canavese, la mountain bike non ha che l’imbarazzo della scelta sulle diverse piste delle Alpi, per le gare in linea e la cronometro c’è sul territorio grande esperienza organizzativa.li.

La rassegna continentale potrebbe tornare in Italia dopo quella del 2021, quando si svolse a Trento. L’ultima edizione ospitata dal Piemonte è stata invece quella del 2008, quando le gare si disputarono ad Arona, Pettenasco, Stresa e Verbania, ma ai tempi la manifestazione era riservata solo alle categorie Under 23 e Junior. L’Italia ospiterà l’edizione del 2029, assegnata all’Abruzzo, alla provincia dell’Aquila per ricordare il ventesimo anniversario del terremoto del 2009.

Sempre a proposito di ciclismo e territorio piemontese, giovedì 4 dicembre, alle ore 11.30, nella Sala Trasparenza del Grattacielo Piemonte, si terrà la conferenza stampa sulle ricadute economiche della Vuelta a España in Piemonte grazie attraverso il report “Economic Impact of La Vuelta in Piedmont” del Dipartimento di Management dell’Università di Torino.

